"Соврал": Володин раскритиковал Байдена за решение помиловать сына-преступника

На днях Джо Байден помиловал своего сына Хантера за две недели до вынесения приговора по двум серьезнейшим статьям, за которые в Штатах предусмотрено длительное заключение в тюрьме. По мнению американского лидера, судебное преследование его наследника носило предвзятый и несправедливый характер.

В результате разразился мировой скандал. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин в своем официальном телеграм-канале в пух и прах раскритиковал Джо Байдена, который, по его мнению, своим решением буквально уронил авторитет президентской власти США.

"Понадобятся десятки лет, чтобы его восстановить в глазах не только собственных граждан, но и всего мирового сообщества", - убежден Володин.

Кроме того, он припомнил ранее сказанные слова Байдена о том, что он никогда не будет вмешиваться в судебный процесс над сыном и не будет противодействовать правосудию.

"Соврал", - констатировал председатель Госдумы.

Также не без ехидства Вячеслав Володин отметил, что "эти люди учат жизни весь мир" нормам демократии и соблюдению прав человека.