Актриса Ирина Муравьева попала в больницу

Звезда фильмов "Карнавал" и "Москва слезам не верит" Ирина Муравьева попала в больницу. Прославленная актриса жаловалась на резкие боли в кишечнике, и прибывшие по вызову медики приняли решение госпитализировать артистку. Какое-то время 75-летняя Муравьева проходила лечение в стационаре, однако к настоящему моменту ее благополучно выписали, но порекомендовали пройти обследования, передает телеграм-канал Mash.

Отметим, что четыре года назад артистка тоже попадала в больницу. Ирина Муравьева была госпитализирована с коронавирусом. Она жаловалась на головную боль, температуру и озноб, в какой-то момент ей стало хуже. К счастью, медики сумели оказать своевременную помощь актрисе, и она долечивалась уже дома.

Напомним, Ирина Муравьева снялась во множестве фильмов, которые стали культовыми – "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная", "Мы, нижеподписавшиеся", "Дуэнья" и других. В 2020 году президент Владимир Путин наградил Ирину Муравьеву наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.