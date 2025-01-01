Трамп предложил Канаде войти в состав США

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. В ходе трехчасовой беседы Трамп пожаловался, что Оттава пропускает через американскую границу мигрантов более чем из 70 стран и наркотики. Кроме того, республиканец указал на торговый дефицит, который якобы составляет 100 миллиардов долларов.

Избранный американский лидер пригрозил, что если ситуация не изменится, то прямо в день своей инаугурации, которая должна состояться 20 января 2025 года, он введет 25%-ную пошлину на канадские товары.

В ответ Джастин Трюдо признался, что эти меры погубят экономику страны.

"Выходит, ваша страна не способна выжить, не обирая США на сумму 100 миллиардов долларов?" - задал риторический вопрос Дональд Трамп.

Тогда избранный американский президент предложил канадскому премьеру сделать из Канады 51-й штат США, а Трюдо - губернатором, сообщает Fox News. Тот в ответ "нервно рассмеялся".