Первые кадры из Курахова говорят о том, что большая часть города – за российскими бойцами. Вот частный сектор: националисты выходят из подвалов с поднятыми руками. А это уже район многоэтажек. На улицах сожженная бронетехника ВСУ. Штурмовики пробиваются через развалины. И кульминация минувших суток – поднимаются на здание и водружают российский флаг. Это главный сигнал Киеву - его войска как в городе, так и на всем направлении доживают последние дни.

Ночью по боевикам нанесли тяжелейший удар дивизионы "Градов". После артподготовки на курахово-красноармейском участке фронта десантники пошли на штурм сразу нескольких поселков. Националисты в панике сообщали в Киев, что русские взяли под контроль Желтое и Новопустынку. Разведчики закидывали подвалы бутылками с зажигательной смесью. Операторы дронов обрабатывали огневые точки и наблюдательные пункты националистов на крышах. Видно, что боевики пытаются спрятаться под листами шифера. Но бесполезно, гранаты ложатся точно в цель. К рассвету противник из Желтого был выбит.

Судя по татуировкам свастик на телах, это не насильно мобилизованные, а хорошо подготовленный и обученный отряд ВСУ. Его задачей было форсировать Днепр и закрепиться на островах. Но боевики попали в засаду. И все пятеро так и остались лежать в камышах.

В Курском приграничье под Мартыновкой наши морпехи засекли и накрыли из минометов целое отделение американских наемников. Осколок в бедре мгновенно превратил "пса войны" в нецензурно вопящее на английском тело. Раненому кое-как наложили жгут, запросили эвакуацию. Только увезти его вряд ли получится. Боевики из Мартыновки бегут.

Лечить американцев тоже, мягко говоря, негде. Вот как выглядит подземный госпиталь ВСУ, устроенный в подвале дома: раненые лежат на полу, врачей нет. Говорят, что из-за антисанитарии среди боевиков начинаются вспышки инфекционных заболеваний.