За несколько дней протестов в Тбилиси задержаны более 200 человек

Попытка прозападного "майдана" в Тбилиси терпит неудачу. К утру полиция разогнала сторонников оппозиции, которые в пятый раз попытались раскачать ситуацию.

Всю ночь протестующие жгли костры, возводили баррикады и нападали на стражей порядка на проспекте Руставели. Спецназу удалось сначала оттеснить погромщиков к зданию госуниверситета на проспекте Чавчавадзе, а затем и рассеять толпу. Сейчас коммунальные службы убирают оставленный манифестантами мусор, автомобильное движение по улицам восстановлено.

За несколько дней протестов пострадали более 110 правоохранителей, задержаны свыше 200 нарушителей порядка.