Зрители ТВЦ собирают средства на лечение новорожденного Рахима Бацева из Кабардино-Балкарии

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Рахима Бацева из Кабардино-Балкарии. Мальчику месяц. И у него смертельный диагноз - тяжелый комбинированный иммунодефицит. Это редкое генетическое заболевание, при котором нарушается работа всей иммунной системы. Если срочно не начать лечение - ребенок не выживет. Рахиму требуется экстренная трансплантация костного мозга. Но до и после операции он должен пройти курс терапии специальными препаратами. Их стоимость - почти 3 миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Крохотный Рахим сейчас в обстановке максимальной изоляции и стерильности. Отдельная палата, вход в которую разрешен только маме, лечащему врачу и медсестре. И даже съемки - через приоткрытую дверь. Ребенку - всего месяц. Из роддома Рахим сразу попал в больницу. Не успел встретиться даже с самыми близкими - папой и сестрой. А ведь ничто не предвещало беды, беременность протекала нормально.

После обследования врачи поставили страшный диагноз - тяжелый комбинированный иммунодефицит. Генетическое заболевание, когда практически не работает иммунная система. Любая инфекция для такого ребенка может стать смертельной. Единственный метод терапии при таком диагнозе - трансплантация костного мозга. Но решиться ехать в клинику в Санкт-Петербург для Индиры было непросто. У нее еще один маленький ребенок - двухлетняя дочь.

Сейчас мальчик - на поддерживающей терапии. Для того, чтобы организм имел хоть какую-то защиту. Но спасти жизнь ребенку может только пересадка.

"Рахиму требуется аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, таким деткам она проводится практически сразу на первых месяцах жизни. Если трансплантация костного мозга таким детям не проводится, это стопроцентная летальность до двух лет", - объяснила Екатерина Долгушина, врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой.

Но и до, и после операции потребуются несколько специальных препаратов, чтобы избежать смертельных осложнений и поддержать организм пока восстанавливается собственный иммунитет. Стоят жизненно необходимые лекарства очень дорого - почти три миллиона рублей.

"Я вынуждена обратиться ко всем неравнодушным людям - помочь Рахиму в сложной ситуации. Нам эту сумму не собрать, не поднять, нам приходится вот просить о помощи", - говорит мама.

Все препараты требуются сейчас, без них невозможно провести трансплантацию. Поэтому счет идет буквально на дни. Донором станет двухлетняя сестра Рахима. Все родные в Кабардино-Балкарии очень беспокоятся, постоянно на связи. Врачи говорят: если сделать пересадку в кратчайшие сроки - у мальчика высокий шанс на выздоровление.

"Эти дети действительно потом живут всю жизнь, им абсолютно ничего не мешает. И возможно, если родители им не расскажут, они никогда не узнают, что у них были такие проблемы в самом начале их жизни", - отметила Долгушина.

И главное сейчас - дать Рахиму этот шанс на здоровую и долгую жизнь.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Рахима Бацева, программа 2174