Для авторов научно-фантастических книг учредили новую литературную премию

Для авторов научно-фантастических книг учредили новую международную литературную премию "История будущего".

Это совместный проект "Росатома" и Агентства стратегических инициатив, призванный поддержать молодых писателей. Как рассказали на пресс-конференции, прием заявок стартует в начале следующего года. На конкурс будут принимать работы, которые ранее нигде не публиковались. Предусмотрены три основных номинации и специальная - "За вклад в развитие научной фантастики".

Торжественное вручение премии состоится в ноябре.