В Магадане волонтеры выхаживают потерявшую лапы лисицу

Хася совсем не скулит и смотрит на свою любимую Юлю таким теплым взглядом, будто хочет сказать всем "спасибо". За то, что не бросили, спасли и взяли в свою человеческую семью. Лисенок обедает максимально аккуратно. Правда, воду ему пока отдельно не дают, только вместе с основным блюдом, а то может пролить. И отсутствие двух лапок огненная красавица старается никому не показывать - все время деликатно прикрывается пушистым хвостом. Будто старается забыть, что именно с ней произошло.

Рыжая охотница спокойно бегала по магаданским лесам, изучая заячьи следы, придорожные гаражи и знакомясь с чернобурыми собратьями. Люди ее постоянно подкармливали. А потом дружелюбная Хася угодила в капкан. Чтобы выжить, перегрызла себе две лапки. И из последних сил выползла на трассу.

Весть разнеслась моментально, Хасю на дороге не бросили, вскоре она попала к волонтеру Юле. Теперь весь Магаданский край ждет, когда закончатся специальные санитарные меры, ведь в этих местах еще с советских времен не регистрировали ни одного случая бешенства у диких животных. Поклонники Хаси убеждены: рыжая не подведет. Но закон един для всех.

"Принято решение - 10 дней карантинирование. На 11-й день в соответствии с правилами - вакцинация. 30 дней - наблюдение. И только после этого мы, так сказать, сможем успокоиться и выдохнуть", - сообщил Антон Горьковой, начальник областного бюджетного ГБУ "Станция по борьбе с болезнями животных" Магадана.

После этого лисицей займутся ветеринары. С покалеченными лапами нужно что-то делать.

"В любом случае - операция необходима. Или удаление полностью сустава по плечевой отдел. Или просто окультурить ту часть, где торчат надломленные кости передней и задней ноги", - рассказала Юля.

С новым домом для Хаси уже определились. Ее будущая хозяйка приезжает к отважной лисице постоянно. У Елены - большое фермерское хозяйство. Как обращаться с дикими животными, она прекрасно знает. Опыт с лисицами уже был. Причем весьма успешный.

Хася сейчас крепко спит и видит сладкие сны. О новом доме без капканов, о белом снеге и верных друзьях. Которые теперь всегда будут рядом.