"Стало тяжело общаться друг с другом": народный артист раскрыл причину развода Алсу и Яна Абрамова

Развод певицы Алсу с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, стал сенсацией еще несколько месяцев назад, ведь со стороны казалось, что это идеальный брак. На протяжении долгих лет пара создавала имидж благополучной семьи, хотя в прессе то и дело ходили слухи о неверности мужа артистки. Однако в то, что Алсу и Ян Абрамов разведутся, мало кто верил даже в тусовке. Поэтому новость о расставании и стала громом среди ясного неба.

Ни Алсу ни Ян Абрамов не озвучивали причину такого решения, поэтому общественность терялась в догадках. Но тут внести ясность неожиданно решил Лев Лещенко, который с самого детства знал Алсу.

"Думаю, настало время, когда Алсу и Яну стало тяжело общаться друг с другом. Я не беру в расчет интриги — кто, с кем… Просто люди исчерпали ресурсы своих взаимоотношений. Такое бывает. Зашли в тупик", - сообщил народный артист.

Не секрет, что несмотря на оформленный развод, Алсу и Ян Абрамов продолжают разборки в суде. Бывшие супруги занимаются разделом имущества.

"Очень сложно судить, кто прав, а кто виноват. Я, конечно, целиком на стороне Алсу, поскольку знаю ее характер, принципиальность, честность, благородство", - заключил Лев Лещенко в беседе со Starhit.