"Это очевидно": в Кремле и правительстве рассказали о судьбе ЕГЭ

В Кремле и правительстве рассказали о будущем единого госэкзамена. По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, судьба ЕГЭ очевидна.

"По-моему, это очевидно", - так министр ответил на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева, остается ли ЕГЭ.

В свою очередь помощник президента Андрей Фурсенко, в бытность которого министром образования ЕГЭ стал обязательным для всех выпускников, считает, что задачи единого госэкзамена ни чуть не сложнее, чем задания на классических экзаменах. Он рассказал, что сам сдавал семь экзаменов после окончания 10 класса и восемь — когда поступал в вуз. Это было сложнее, чем сдать ЕГЭ, считает чиновник.

Фурсенко также перечислил плюсы ЕГЭ. По его словам, в нем нет тестовых задач, это письменная работа, которая более объективна. Кроме того, у выпускников есть возможность подать документы сразу в несколько вузов, а не терять год, если не удастся поступить в один из них.