Надавила женщина: новые детали сенсационного поступка Джо Байдена перед уходом

Незадолго до своего ухода на пенсию и за две недели до вынесения приговора сыну Джо Байдена Хантеру американский лидер принял решение помиловать наследника.

Речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния. В Делавэре Хантеру Байдену инкриминировались нарушения, связанные с владением огнестрельным оружием. Самое интересное, что его признали виновным. А в Калифорнии сын американского лидера сам признал вину в неуплате налогов.

На протяжении всего этого времени Джо Байден обещал не вмешиваться в разбирательства. Однако в самый неожиданный момент совершил сенсационный поступок, решив помиловать наследника. Сам президент объяснил это тем, что уверен: судебное преследование его сыга носило предвзятый и несправедливый характер.

Однако не все так однозначно, говорят в кулуарах. Якобы Джо Байден пошел против системы не по своей воле, а под давлением женщины - своей супруги Джилл. Такое мнение выразил корреспондент CNN Джефф Зелени.

Ранее издание The New York Post назвало Джилл "одной из самых влиятельных первых леди за последние 100 лет".