В российских школах мелодии звонков заменят на музыку из "Щелкунчика"

Школьные звонки в декабре заменит музыка из балета "Щелкунчик". Мелодии позволят создать предновогоднее настроение, отмечается на сайте Минпросвещения России.

В рамках проекта "Музыка вместо звонков" мелодии звонков каждого месяца 2024/25 учебного года будут посвящены определенной памятной дате. Так, с января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены важнейшим историческим событиям, происшедшим в стране, и темам занятий "Разговоры о важном".

К слову, что любой желающий сможет посмотреть балет "Щелкунчик", не выходя из дома. Накануне Нового года впервые в истории Большого театра пройдет общедоступная прямая трансляция легендарной постановки. Спектакли будут проходить с 17 по 31 декабря. Часть собранных средств направят на поддержку артистов Большого театра.