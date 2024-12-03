Названы способы поднять настроение перед Новым годом

Менее месяца осталось до Нового года, однако у многих россиян совсем не праздничное настроение. Как вызвать радость и сладкое предвкушение торжества, решили выяснить аналитики медиахолдинга Rambler&Co. В ходе опроса они узнали несколько способов, как привнести в повседневную жизнь немного (или много) праздничной атмосферы.

Оказалось, что установка и украшение елки, декабрьская премия на работе, новогодние фильмы, музыка, отпуск и покупка подарков для близких существенно повышают настроение россиян перед Новым годом. А кому-то достаточно просто включить в меню мандарины и сладости.

Кто-то чувствует приближение праздника в последние дни декабря, некоторые и вовсе лишь во время боя курантов осознают, что наступил Новый год. Но есть и те, у кого праздничное настроение складывается еще в ноябре, когда появляются первые украшенные елки или первый снег, сообщает РИА Новости.