Путин поручил правительству обеспечить создание Национального центра спорта

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Один из приоритетов - создание условий для полноценных занятий спортом лицами с инвалидностью, в том числе участниками специальной военной операции. Соответствующие изменения должны быть внесены в госпрограмму.

Со следующего года должна быть запущена и программа "Земский тренер" - по привлечению квалифицированного персонала в сельскую местность и малые города. Минспорту поручено активизировать работу с детьми и молодежью. А правительству - обеспечить создание Национального центра спорта.