Телегин назло Пелагее запретил их дочери покидать Россию

Еще полгода назад разразился скандал, когда Пелагея обнародовала видео, как ее дочь Таисия отчаянно рыдает в аэропорту: на стойке регистрации выяснилось, что отец, хоккеист Иван Телегин, запретил девочке покидать Россию. Вскоре в суде певица обжаловала запрет, но не тут-то было.

Сейчас стало известно, что Телегин снова не разрешил вывезти дочь за границу. Он объяснил это тем, что боится, будто девочка не вернется в Россию. А меж тем в близком окружении Пелагеи говорят, что отец давно не участвует в жизни ребенка.

"Для нас такой поворот в деле стал полной неожиданностью, весь гастрольный график Пелагеи на декабрь–январь был составлен с учетом зимних каникул дочери. Тася, конечно, очень ждала путешествия с мамой. Но нет, Телегин не успокаивается и продолжает делать гадости маленькому человеку, который вообще ни в чем не виноват! Ему плевать как пройдут каникулы дочери, своими действиями он мстит бывшей жене, задевая чувства собственного ребенка", - рассказал журналистам адвокат Пелагеи Филипп Рябченко.

Защитник артистки пообещал в ближайшее время обжаловать постановление апелляционного суда.