Песков обвинил Белый дом в подливании масла в огонь украинского кризиса

Администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь украинского кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Белый дом пытается не дать войне на Украине замедлиться. При этом, заверил Песков, новые пакеты помощи Украине не могут повлиять на динамику на фронте.

Продолжает линию на продолжение войны и Европа, заявил Песков (все высказывания даны по РИА Новости).

Ранее стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $725 млн. По словам советника по нацбезопаности Джейка Салливана, до середины января Вашингтон поставит Киеву "сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи дополнительных ракет и другие критически важные возможности".