Сегодня, 3 декабря, представлена сводка Минобороны России о ходе СВО. В частности, войска Восточной группировки освободили Новодаровку Запорожской области. А Южная группировка войск освободила населенный пункт Романовка в ДНР. К слову, потери ВСУ в зоне действий Южной группировки войск за сутки составили до 370 военнослужащих.

Кроме того, поражены объекты энергетики ВПК Украины и инфраструктура военных аэродромов, благодаря действиям Западной группировки ВС России ВСУ потеряли до 460 военных, а в зоне группировки "Центр" противник лишился за сутки 555 военных.

Также в ходе спецоперации за сутки ВС России сбили 40 беспилотников самолетного типа, четыре из которых— вне зоны проведения СВО, отмечается в официальном телеграм-канале Минобороны.