Единый центр социального казначейства появился в столице

В Москве открылся единый центр социального казначейства, где специалисты занимаются оформлением мер поддержки и выплаты пособий.

Заявки горожане подают в онлайн-формате - через портал mos. ru или в центрах "Мои документы". В уходящем году в Соцказначейство уже обратились более 2,5 миллиона москвичей. Самые востребованные услуги - получение ежемесячных пособий для семей с детьми и назначение региональной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Новый центр позволит систематизировать эту работу. Раньше сотрудники находились в разных районах города.

"Это не всегда были современные помещения, не всегда была необходимая единая бизнес-модель. И, конечно, не было серьезного программного обеспечения, которое бы труд этих сотрудников облегчал. Теперь один центр появился. Для москвичей ничего не меняется, кроме того, что решения по присвоению им льгот будут приниматься гораздо быстрее, чем раньше", - отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова.