Офтальмологический центр при Боткинской больнице отмечает пятилетие

Аппарат направляет пучок света в самый центр сетчатки глаза, чтобы полностью его отсканировать и определить состояние пациента. В Московском городском офтальмологическом центре Боткинской больницы вся диагностика доступна на самом современном оборудовании. Его здесь около 1200 единиц, включая лазеры нового поколения и аппараты для оптической когерентной томографии. Это дает возможность применять комплексный подход: сочетать амбулаторное и стационарное лечение.

"Мы - единственные в городе, кто оказывает помощь больным с трансплантацией органов, с лейкозами, тяжелым онкологическим больным, больным с травмами лица и головы. Нам приходится оперировать пациентов совместно с нейрохирургами, с челюстно-лицевыми хирургами, с лор-врачами, со стоматологами", - рассказала руководитель центра Гульжияна Аржиматова.

За пять лет существования в центре провели около 200 тысяч вмешательств разной сложности - в том числе сложные операции на заднем отрезке глаза при отслоении сетчатки и трансплантации роговицы. Сейчас врачи проводят или факоэмульсификацию катаракты, или, проще говоря, замену хрусталика. Укладываются за 15-20 минут.

За год в центре проводят порядка 40 тысяч операций, примерно 2 тысячи из которых можно отнести к сложнейшим высокотехнологичным: комбинированные вмешательства на сетчатке и роговице или радикальная контактная лучевая терапия при внутриглазных меланомах и опухолях кожи.

Этот центр - одна из самых больших и современных глазных клиник не только в России, но и в Европе. Лечение здесь получить могут все категории офтальмологических пациентов.