На Ходынском поле открыли памятник легендарному летчику Чкалову

В Москве торжественно открыли памятник легендарному летчику-испытателю Валерию Чкалову. Человеку, который совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из столицы СССР в Ванкувер.

Монумент Герою Советского Союза установили на "Аллее авиаторов" в парке "Ходынское поле". Это четырехметровая бронзовая фигура на гранитном постаменте, в основании которого высечен самолет.

Место выбрано не случайно - именно на Ходынке раньше находился испытательный аэродром, где в декабре 1938 Чкалов совершил свой последний полет. Тогда, во время испытаний, он ценой собственной жизни смог увести самолет от жилых домов.