Архитектурный клад обнаружили во время реставрации подворья Саввино-Сторожевского монастыря

Одно из красивейших зданий Москвы. Жемчужина неорусского стиля. Открытий во время реставрации случилось множество. Обнаружили и восстановили исторические рекламные надписи. Под слоями краски нашли мраморную арку. Столько знаменитых стеклянных кирпичей Фальконье нет, пожалуй, ни в одном московском доме. Такие своеобразные окна должны были освещать и сам подъезд, и коридор внутри квартиры. Но с годами оказались спрятаны за гипсокартоном. Реставраторы освободили их от плена и воссоздали.

Построили здание в 1907 году по проекту ученика Шехтеля - Ивана Кузнецова. Земли на этом месте несколько столетий принадлежали Саввино-Сторожевскому монастырю. Вот там и приняли решение возвести на Тверской доходный дом. Квартиры в нем сдавались всем желающим. Среди самых известных жильцов - Александр Ханжонков, один из основателей отечественного кино.

А еще это - здание-легенда. Из тех, что в буквальном смысле переехали во время реконструкции Тверской в конце тридцатых годов прошлого века. Главную улицу Москвы тогда расширяли, и этот дом определили под снос. Но жильцы его отстояли. Однако с красной линии здание, не вписывающееся в новую концепцию Тверской, перевезли вглубь. Благодаря технологии, придуманной инженером Генделем, - по рельсам, с помощью домкратов и лебедок. Вместе с жильцами. Не отключая при этом никаких коммуникаций. Это самый тяжелый в мире дом, совершивший переезд.

"Это было двадцать три тысячи тонн! И сдвинуть его, передвинуть почти на пятьдесят метров - задача технически сложная. До этого был рекорд одиннадцать тысяч - американцы передвигали", - рассказала Мария Василёнок, культуролог, гид по Москве.

Переезд дом пережил отлично. Вот только за свою более чем столетнюю историю серьезно никогда не реставрировался. Теперь же привели в порядок и кровлю, и башни, и майолику на фасаде, и метлахскую плитку в подъездах. Реставрация сейчас - на финишной прямой. Заканчивают отделочные работы. А в планах - в одной из квартир открыть музей истории знаменитого дома.