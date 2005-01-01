"Чужой человек": Волочкова высказалась о дочери, которая давно с ней не живет

Анастасия Волочкова стала матерью в 2005 году. Балерина родила дочь Ариадну от бизнесмена Игоря Вдовина. В 2007 году влюбленные организовали грандиозную свадьбу, однако впоследствии балерина сообщила, что официально они так и не оформили отношения. После расставания Ариадна осталась жить с матерью, однако несколько лет назад переехала от нее к отцу. Тот, в свою очередь, сейчас счастлив в браке с ведущей Еленой Николаевой, которая в 2021 году родила ему одного сына, а в этом - второго.

После того, как Ариадна съехала от матери, у них отношения начали складываться неоднозначно. Ариадна и Анастасия то сближались, то отталкивались. Например, дочь не пригласила балерину на выпускной. Однако некоторое время назад Волочкова стала выкладывать в Сети кадры с наследницей, дав понять, что отношения их наладились.

В свежем интервью балерина объяснила "потепление" тем, что Ариадна поняла - она лишняя в доме своего отца, у которого появилось двое маленьких детей.

"Ариша пыталась передо мной понтоваться. Мне было очень неприятно. Но на самом деле просто выжидала момент. И когда уже двое маленьких детей родились в семье отца, дочь поняла, что она там просто чужой человек", - заявила Волочкова.

Анастасия, в отличие от Игоря Вдовина, так и не вышла замуж, однако не скрывает, что не может жить и творить без мужского внимания.

"Романтические отношения, конечно, есть. Потому что я без сексуальной энергии, без романтики, не мыслю в своей жизни. Мне нужно эти эмоции потом на сцене выплескивать. Вы придите сегодня в Большой театр, там же моли! Ни одной эмоции у них не увидите на лице, прости Господи!" - высказалась артистка в в YouTube-шоу "PROжизнь".