Зимний музыкальный фестиваль стартовал в "Зарядье"

В "Зарядье" открылся зимний музыкальный фестиваль.

Первой прозвучала Симфония №1 Чайковского - настоящий гимн русской зиме. Впереди - целый месяц настоящего праздника музыки, где найдется место опере и джазовым концертам, симфоническим и камерным произведениям. Будут представлены самые разные эпохи и направления.

Весь декабрь на афишах - много звезд: Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Хибла Герзмава.

"Будут также сольные концерты - Денис Мацуев сыграет сольный фортепианный вечер, много событий в малом зале. Конечно, традиционно декабрь не может обойтись без семейных программ, программ для детей", - отметил Иван Рудин, генеральный директор концертного зала "Зарядье", дирижер, заслуженный артист России.