В Большом представили свою версию ранней оперы Мусоргского "Саламбо", созданную по одноименному роману Флобера.

Композитор произведение так и не окончил. Однако музыка оказалась настолько чарующа, что спектакль восстановили сначала в Мариинском театре, дополнив другими работами Мусоргского, а теперь впервые его покажут и в Москве.

"Что-то он из "Саламбо" перенес в оперу "Борис Годунов", что-то пригодилось при сочинении других произведений, но это очень-очень богатая, сочная палитра с окраской, и пение основных героев восхищает", - отметил Валерий Гергиев, генеральный директор Большого театра.