С 1 января в России запустят восемь новых нацпроектов. Об этом заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии о технологическом лидерстве.
Премьер подчеркнул: они охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок. Необходимые средства на их реализацию в федеральном бюджете предусмотрены.
"Отмечу, что открытию собственных производств и наращиванию выпуска продукции будут способствовать все новые нацпроекты. Включая такие, как "Экономика данных", "Кадры", "Международная кооперация и экспорт" Таким образом, каркас дальнейшей работы по обеспечению технологического лидерства уже практически сформирован. Определены его основные компоненты. Предстоит увязать их в рамках единого плана по достижению национальных целей, который сейчас формируется", - добавил Мишустин.