С 1 января в России запустят восемь новых нацпроектов. Об этом заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии о технологическом лидерстве.

Премьер подчеркнул: они охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от внешних технологий и поставок. Необходимые средства на их реализацию в федеральном бюджете предусмотрены.