Премьер Грузии пригрозил наказанием организаторам протестов

Организаторы акций оппозиции возле здания грузинского парламента будут привлечены к ответственности. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

По его словам, именно оппозиция и неправительственные организации стоят за протестами в Тбилиси. Кроме того, напрямую к ним причастна действующий президент Саломе Зурабишвили, передает слова премьера "Sputnik Грузия".

Кроме того, подчеркнул Кобахидзе, оппозиция пыталась политизировать систему образования, ворваться и захватить телевидение, а также провести имитацию войны с помощью стрельбы пиротехникой по полиции.

Массовые акции протеста начались в Грузии в конце ноября. Поводом стало решение властей отложить переговоры о членстве в Евросоюзе до 2028 года. Каждый вечер в центре Тбилиси собираются тысячи несогласных с решением властей. Акции сопровождаются столкновениями с полицией.