"У нас будет прекрасное будущее": Алина Кабаева выступила на гала-концерте в Сочи

В Сочи в рамках турнира для команд-партнеров Международной ассоциации клубов "Небесная грация" состоялся большой гала-концерт. Более 600 гимнасток со всего мира представили 40 с лишним номеров, посвященных грядущему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Спортсменки тщательно готовились к мероприятию: специально подбирали образ и декорации под выступление, много тренировались, выбирая самые сложные элементы. Примечательно, что номера сопровождались музыкой военных лет, передает "Пятый канал".

Разумеется, присутствовала на мероприятии и Алина Кабаева, олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации клубов художественной гимнастики "Небесная грация", которая после завершения спортивной карьеры из спорта не ушла, а нашла себя в тренерской работе.

"Огромное вам спасибо! Спасибо вашим тренерам, спасибо родителям, что вы у нас есть. Вы просто все талантливые девчонки, вам всем удачи! И, если у нас есть такие дети, у нас все будет здорово, у нас будет прекрасное будущее. Спасибо вам большое, девочки! Всех поздравляю с этим прекрасным праздником! Как вы готовились, как это было видно, как вы привезли свои декорации. Какие у вас прекрасные костюмы, как все со смыслом, содержанием с таким. Большое еще раз, огромное спасибо! Мы получили огромное удовольствие", - обратилась к участницам агал-концерта Алина Кабаева.