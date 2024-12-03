Из Европы могут послать войска для перемирия между Россией и Украиной

В Европе начали обсуждать возможность развертывания войск для обеспечения прекращения огня между сторонами конфликта на Украине. Однако в СМИ ходит неоднозначная информация относительно этих данных. Например, ряд источников утверждает, что столицы Великобритании и Франции могут возглавить коалицию по Украине. Однако, согласно другим данным, в Европе серьезно не обсуждают вероятность отправки войск для перемирия между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что США введут новые санкции против России и выделят Украине очередной пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. Об этом официально объявили в Белом доме. Президент Байден перед своим уходом отчаянно стремится предоставить Киеву как можно больше оружия. Даже невзирая на истощение собственных арсеналов.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал это, высказав мнение, что администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь украинского кризиса. По его словам, Белый дом пытается не дать войне на Украине замедлиться. При этом, заверил Песков, новые пакеты помощи Украине не могут повлиять на динамику на фронте.