Кандидат в президенты Молдавии заявил о полной поддержке Трампа

Победивший в первом туре президентских выборов в Молдавии Кэлин Джеорджеску намерен во всем поддерживать избранного президента США Дональда Трампа. Независимый кандидат заявил, что готов сделать все, что намерен делать Трамп в сфере урегулирования конфликтов.

Как пишет журнал Politico, Джеорджеску также готов поддержать инициативы избранного американского лидера в других сферах. В частности, он придерживается "экономического национализма" 47-го президента США и будет поддерживать его меры в этой сфере.

Джеорджеску ранее опровергал обвинения в связях с Россией, называя это попыткой дискредитации. Он подчеркнул, что его приоритет - защита национальных интересов румынского народа. Но его интересуют также культурные связи с Москвой.