Адвокат объяснил решение Петросяна оставить дочь без квартиры: "Самое очевидное — это продажа"

12 ноября Евгений Петросян подал иск к своей старшей дочери Викторине, которая много лет проживает в Америке, однако время от времени работает в России. Так, на канале "Культура" выходят самые разные ее передачи. Сейчас, например, идет цикл "Коллекция", где 56-летняя Викторина берет интервью у директоров известных мировых музеев.

Тем временем Петросян хочет выписать дочь из квартиры. Журналисты заинтересовались этой новостью и попытались узнать, зачем артист пытается оставить наследницу без недвижимости. Адвокат Елена Сенина предложила несколько причин такого решения юмориста.

"Самое очевидное — это продажа недвижимости. Либо другая сделка, например, дарение имущества. Может быть, в силу возраста речь идет о завещании, дальнейшей судьбе квартиры. Возможно, это делается как раз с целью того, чтобы в квартире не были зарегистрированы третьи лица. Тогда понятно, что это выселение, снятие с регистрационного учета, признание утратившим право пользования жилым помещением", - рассказала Сенина "КП".

Кроме того, предположила она, что этот вопрос уже давно стоял на повестке, но Евгений Петросян занялся им только сейчас. Причем, по словам адвоката, выписать человека из квартиры, в которой он давно не живет, довольно легко. Как отметила Сенина, речь идет об одном-двух судебных заседаниях.