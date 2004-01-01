Путин и Собянин посетили реабилитационный центр имени Людмилы Швецовой

Глава государства Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетили социальный реабилитационный центр имени Людмилы Ивановны Швецовой.

Он был открыт в 2004 году. И за годы его работы здесь оказали помощь более 32 тысячам пациентов. Среди них почти 7 тысяч детей до 17 лет. 150 сотрудников центра - неврологи, терапевты, врачи и инструкторы ЛФК, специалисты лабораторной и функциональной диагностики, психологи - поднимают в том числе и лежачих больных, проводя комплексное лечение.

Применяют массажи и грязелечение, все компоненты поставляются из Крыма. С помощью уникальных тренажёров, в том числе вертикализаторов и реабилитаторов нагрузки стоп, помогают больным вновь встать на ноги и начать ходить. В данный момент на сопровождении специалистов находится 60 семей.