Венгрия и Россия нашли лазейку в санкциях США против Газпромбанка

Решение администрации США о санкциях в отношении Газпромбанка серьезно затронуло Венгрию по четырем направлениям платежей. Их перечислил глава венгерского МИД. По словам Петера Сийярто, это коснулось транзакций за поставки российского ядерного топлива для АЭС в Пакше, за транзит газа по территории двух соседних стран, а также за покупку газа по контрактам с "Газпромом".

Как заявил Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента, Венгрия и Россия нашли решения по трем из четырех проблем. Венгерский министр сообщил, что 2 декабря обсудил эти вопросы в Москве с вице-премьером России Александром Новаком и представителями крупных российских энергетических компаний.

Несмотря на санкции, бесперебойные поставки газа в Венгрию будут обеспечены. В этом заверили Сийярто правительство и энергетические компании России. Министр уточнил, что в одном случае уже готова юридическая основа для двух конкурирующих правовых конструкций, из которых будет выбрана лучшая, передает ТАСС.