Кейт Миддлтон своей красотой затмила жену эмира Катара

В Великобританию с официальным визитом прибыл эмир Катара со своей первой и главной женой Джавахер. Несмотря на то, что она славится своей яркой эффектной красотой, по мнению пользователей Сети, на фоне стильной и изящной Кейт Миддлтон, которая встретила венценосную пару, Джавахер проиграла.

Это оказался один из редких выходов Кейт Миддлтон в свет. Перед публикой и высокими гостями принцесса Уэльская предстала в удлиненном пальто благородного бордового цвета (говорят, это отсылка к основному цвету флага катара) и шляпке в тон. Завершали образ сапожки без изысков. Украшения под наряд были подобраны неброские, но эффектные - жемчуг и бриллианты. Кейт сопровождал супруг, принц Уильям, который в последнее время носит брутальную щетину.

Вообще государственный визит эмира Катара технически начался еще вчера, 2 декабря, однако все официальные мероприятия, в том числе и приветствия двух глав стран, состоялись лишь сегодня.