Украинские силы спецопераций воюют на стороне террористов в Сирии

Сотрудников разведывательного центра специальных операций Службы безопасности Украины заметили в рядах террористов в Сирии. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, речь идет о подразделении "Белые волки".

Фотографии, на которых изображены украинские бойцы, участвующие в боях в Алеппо и Хаме, распространились в социальных сетях. Уточняется, что "Белые волки" специализируются на разработке и использовании беспилотных летательных аппаратов.

По данным телеканала, украинское специальное подразделение располагает передовым разведывательным оборудованием и технологиями. Его миссия - изучение целей и нанесение по ним ударов вместе с командой снайперов.