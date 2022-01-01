Путин пообщался с участниками СВО в центре реабилитации

Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии. Президент России пообщался с военнослужащими, получившими ранения в зоне СВО – они проходят реабилитацию на площадке АО "ЦИТО".

Центр активно занимается протезированием военнослужащих - участников СВО. На предприятии отметили, что в период с мая 2022 года по настоящее время изготовили свыше 5000 протезов верхних и нижних конечностей. Центр использует комплектующие собственного производства, что обеспечивает независимость от зарубежных поставок.

Путин ранее осмотрел производство протезов. Президенту также показали примерочные, где протезы подгоняют по размерам для пациентов. Кроме того, Путин наблюдал за процессом обучения бойцов в использовании новых протезов, передает ТАСС.