Очередная оттепель придет в Москву на выходные

Холод, который принесет в среду в столицу скандинавский антициклон, к началу следующей недели вытеснит очередная оттепель. Снег, который выпадет за выходные, вновь начнет таять, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным синоптика, запасы холода, выделенные декабрем на свою первую неделю, иссякнут к субботе. Столбики термометров поползут вверх. В воскресенье в теплом секторе циклона температура поднимется до 0…-2°. Снега прибавится - высота снежного покрова может достичь 3-8 см.

Оттепель в московском регионе начнется в понедельник. Днем - 0 - плюс 2 градуса, снег начнет таять. Тепло в Москве и во вторник, а в среду начнется второе декабрьское холодное вторжение. По словам Леуса, оно обещает быть немного сильнее и чуть продолжительнее первого.