Военное положение объявили власти Южной Кореи

Чрезвычайное военное положение объявил в Южной Корее президент республики Юн Сок Ель. Глава государства объяснил свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР и защитить "свободный конституционный порядок".

Как сообщает агентство Yonhap, введение военного положения связано с попытками оппозиции инициировать процедуру импичмента Юн Сок Еля. По оценкам экспертов, над страной нависла угроза паралича власти.

Как сообщалось, власти Южной Кореи рассматривают вопрос отправки оружия на Украину. В то же время, соцопросы – в том числе исследование службы Gallup Korea – показывают, что большинство жителей республики выступают против начала военных поставок Киеву.