Фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" провели стрельбы "Цирконами"

Сегодня в восточной части Средиземного моря экипажи фрегатов "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщает Министерство обороны России.

Пуски были произведены в ходе учения по отработке способов совместных действий группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил. Также дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" выполнила стрельбы крылатой ракетой "Калибр" по морской мишенной позиции.

В то же время из назначенного района на побережье Средиземного моря расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" выполнил боевой пуск крылатой ракеты "Оникс". Назначенные цели успешно поражены прямыми попаданиями, отметили в Минобороны.

В учении задействовано свыше тысячи военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Маневры в Восточной части Средиземного моря проводятся с соблюдением действующих норм международного права.