Военные блокировали здание парламента в Сеуле

Военные готовы арестовать оппозиционных депутатов парламента Южной Кореи. Угрозу приведут в исполнение, если парламентарии попытаются отменить принятое президентом Юн Сок Елем решение о введении военного положения.

По данным лидера Демократической партии Ли Джэ Мена, вход в здание парламента в Сеуле блокирован после объявления военного положения. Доступ перекрыт даже для депутатов, передает агентство Rueters.

Лидера правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун заявил, что решение президента Юн Сок Еля ввести военное положение было "неправильным". Он уточнил, что депутаты "вместе с народом" добьются его отмены. Сообщается, что введение военного положения в стране связано с попытками оппозиции инициировать процедуру импичмента президента и угрозой паралича власти.