Путин и Собянин посетили центр реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой

Участники специальной военной операции служат России, делая ее по-настоящему мощной и суверенной страной. Владимир Путин сегодня заявил об этом в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии на северо-западе Москвы, где проходят реабилитацию бойцы, получившие ранения. Президент подчеркнул - государство будет помогать военнослужащим адаптироваться в мирной жизни, в частности, совершенствовать свое образование. И сегодня же Владимир Путин побывал еще в одном медицинском учреждении - Центре реабилитации инвалидов имени Швецовой.

Еще вчера защищавшие нашу безопасность на передовой, не сдаются и теперь - после тяжелого ранения. К таким пациентам у врачей особый подход - стоит лишь поставить боевую задачу.

Владимиру Путину в Центре инновационных технологий в ортопедии раскрывают секреты создания таких облегченных протезов. Предприятие активно использует компоненты собственного производства, что позволяет снизить зависимость от зарубежных поставок. И за время спецоперации предприятие изготовило уже более 5000 протезов, ортопедических аппаратов, корсетов.

Протезы не нуждаются в дополнительных аксессуарах, обуви. Они уже всем необходимым оснащены. Только их обслуживание не всегда проходит легко для тех, кто живет в регионах. Даже из-за мелкого ремонта людям приходится ехать в Москву или Санкт-Петербург. Поэтому важно выработать единый формат требований к предприятиям по всей стране, чтобы услуги протезирования, реабилитации и обучения пациенты могли пройти у себя в родном городе.

Президент отметил, что важно поддержать участников СВО по линии спорта. Кроме того, по поручению Путина в России будет создано отдельное направление для тех бойцов, которые захотят получить образование. Власти будут помогать с поступлением в учебные заведения.

Эти тренажеры для девочки на время ее реабилитации заменили детскую площадку. Мама рассказывает, что после лечебно-оздоровительного курса в Центре Шевцовой они смогут легко тренироваться и дома.

Температура воды 34 градуса. Это для того, чтобы мышцы были в расслабленном состоянии. Один бассейн - это целый лечебный комплекс. Он поделен на несколько зон - это зона обучения ходьбе, с помощью потока воды здесь создают противодействие. Это территория для работы с тренером, остальное - это зона свободного плавания, чтобы пациент мог восстановиться после тренировки.

Помимо водных процедур, в центре применяют 20 высокотехнологичных инновационных методик. От VR-технологий до роботизированных тренажеров с биологической обратной связью. Это вертикализатор, который помогает заново ходить, чувствовать собственный вес. После долгого времени в коляске, наконец, понять или вспомнить, что значит стоять на ногах.

Впрочем, даже обычная беседа - вот так просто - тоже может стать стимулом и вдохновить на новые победы. Маленький Женя, увидев в дверях президента, позвал его играть.

Доверчивые и отважные. А еще очень гостеприимные. Маленький пациент Центра пригласил Путина в гости - в Уфу. Президент пообещал постараться приехать. И, конечно, сделать все возможное, чтобы там, дома, у мальчика тоже была необходимая среда для обычной жизни.