На будущих переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта США и странам НАТО придется смириться с условиями России. Об этом заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер.

Как написал аналитик на своей странице в соцсети Х, согласие США и НАТО с условиями, которые диктует Россия - единственная "сделка", которую можно заключить. По словам Шрайвера, в то время как США и НАТО позорятся, Россия, напротив, становится еще более могущественной. Даже более, чем была на пике своего могущества в советский период.

Ранее сообщалось о настроениях в окружении избранного президента США. Как стало известно, часть команды Трампа согласна с условиями России по урегулированию конфликта на Украине.