Собянин принял решения о комплексном развитии семи участков в ЗАО и ЮЗАО

Мэр столицы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии еще семи территорий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. В частности, Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке.

"Четыре реорганизуемых участка расположены на западе Москвы по адресам: Можайское шоссе, вл. 5, 13, 25, 43. Их общая площадь – 3,16 га. Здесь смогут построить 83,7 тыс. кв. м недвижимости. В рамках проекта планируется возвести современное жилье для программы реновации и других нужд города. На нежилых первых этажах домов разместят помещения под офисы и предприятия сферы услуг. Кроме того, запланировано благоустройство и озеленение территории. Реорганизация территории позволит создать свыше 300 новых рабочих мест", – говорится в материале.

Более подробно можно ознакомиться на портале мэра.

Ранее Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Магистральные улицы". Как отмечалось, будет создано более тысячи новых рабочих мест. Изменения коснутся территории рядом со станцией метро "Полежаевская".