Минздрав ответит за проблемы с переходом на клинические рекомендации

Руководство Минздрава России предупредили о личной ответственности в случае возникновения проблем при переходе на клинические рекомендации с января. Ведомство должно снять напряженность среди врачей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Медицинские организации с 1 января должны перейти к оказанию помощи пациентам на основе клинических рекомендаций. Тема вызывает беспокойство врачебного сообщества. На основе рекомендаций, в частности, построена система финансирования и оценки качества медпомощи. В медицинском сообществе опасаются, что в случае проблем клиники и врачи будут нести административную и уголовную ответственность, передает "Интерфакс".

Матвиенко отметила, что напряжение среди врачей нарастает, не реагировать нельзя. Спикер Совфеда попросила замминистра здравоохранения Олега Салагая передать министру: если в субъектах Федерации начнутся проблемы, руководство Минздрава будет нести за это персональную ответственность.