Парламент Южной Кореи отменил военное положение в стране

Депутатам южнокорейского парламента удалось прорваться на заседание Большинством голосов они приняли резолюцию, призывающую к отмене военного положения. Как сообщает телеканал YTN, за проголосовали 190 депутатов. Ранее сообщалось, что здание оцепили военные, чтобы не позволить парламентариям отменить решения главы государства.

Чрезвычайное военное положение объявил президент республики Юн Сок Ель. Он объяснил свое решение необходимостью борьбы со сторонниками КНДР и защиты "свободного конституционного порядка".

Агентство Yonhap передает, что введение военного положения связано с попытками оппозиции инициировать процедуру импичмента Юн Сок Еля. По оценкам экспертов, над страной нависла угроза паралича власти.