Политический кризис: что сейчас происходит в Южной Корее

В небе над Сеулом - военные вертолёты. На улицах южнокорейской столицы - войска и тяжелая бронетехника. В центре города слышна стрельба. Последний раз военное положение в стране вводилось ровно 45 лет назад - после убийства президента республики Пак Чон Хи. В этот раз особый режим объявил действующий глава государства. Причина, по мнению Юн Сок Ёля, симпатия оппозиции к КНДР.

Самая горячая точка в Сеуле - местный парламент. Гражданские своими руками пытаются помешать военнослужащим элитного контртеррористического подразделения установить над зданием контроль. Это указ президента - держать двери Национального собрания закрытыми. Чтобы не допустить внутрь оппозиционных депутатов. Солдатам не помогают ни бронежилеты, ни тактические шлемы. В здание нацгвардия пыталась проникнуть через окна. Масла в огонь подлил лидер оппозиции в парламенте Ли Чже Мён. Он объявил президента нелегитимным главой государства.

Сам Ли Чже Мён тоже попытался проникнуть в здание парламента - в этот момент он вёл прямую трансляцию в своих соцсетях. Попал ли он внутрь - неизвестно. Заграждения, впрочем, прорвали как минимум 300 депутатов. Вот первые кадры с экстренного заседания парламента. Тревожные взгляды, бегающие сотрудники и пустой зал. Депутаты блокируют двери креслами и завязывают ручки верёвками. Большинство в парламенте Южной Кореи занимает оппозиционная президенту "Демократическая партия". Пока в коридорах идут столкновения, законодатели успевают проголосовать за отмену военного положения. За - 190 человек.

В конце ноября Демократическая рабочая партия отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору, а затем и президенту. Оппозиция фактически обвинила лидера государства в попытке переворота и установлении военной диктатуры.

Корейская валюта подешевела на 2,5%, обновив свой минимум с октября 2022. Штормит и крипторынок, на котором Южная Корея - один из крупнейших игроков. Оппозиция уже объявила свой следующий шаг - импичмент действующему президенту. Силовики на сторону Юн Сок Ёля не перешли. Военные уже покинули здание парламента. Пешком.