Падение астероида в Якутии попало на видео

Момент падения астероида попал в объективы камер жителей Якутии. Гость из космоса пролетел в 01:17 по местному времени (в Москве было 19:17) над поселком Олекминск. Наблюдать за редким явлением можно было в 700 километрах от эпицентра.

Снятые очевидцами кадры опубликовал в Telegram журналист Владимир Соловьев. Видно, как яркая светящаяся точка пролетает над поверхностью Земли, вспыхивает над лесным массивом, освещая пространство вокруг и исчезает.

Визит небесного тела прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт. По его словам, объект почти наверняка сгорел, не долетев до Земли - из-за своего небольшого размера.