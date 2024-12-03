Глава ЕК отомстила всем волкам Европы за своего съеденного пони

Охранный статус волков в Европе понизят из-за их растущей численности и негативного влияния на животноводство. С марта 2025 года хищники станут не "строго охраняемые", а просто "охраняемые". Это означает, что на них можно будет охотиться.

Одним из инициаторов кампании по изменению статуса волков была председатель Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен горячо поддержала принятое решение. Агентство Reuters напоминает, что она выступала за отстрел еще в 2023 году. Немецкие волки действительно стали проблемой для пастухов в Европе — особенно в Саксонии и Баварии. Вдобавок, хищники начали мигрировать в Люксембург.

Правда, некоторые считают, что фон дер Ляйен руководствовалась личными мотивами, поддерживая решение по отстрелу волков. 1 сентября 2022 года волк под номером GW 950m ночью забрался на территорию конюшни, где растерзал и съел принадлежавшую главе ЕК 30-летнюю пони по имени Долли. После инцидента выяснилось, что этот хищник к тому моменту уже растерзал несколько голов домашнего скота. В Германии говорят, что благодаря новому закону фон дер Ляйен отомстила всем волкам Европы за съеденную Долли.