Путин подробно обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Террористическая агрессия против сирийского государства со стороны радикальных группировок должна быть прекращена в кратчайшие сроки. Следует оказать всемерную поддержку усилиям законных властей по восстановлению конституционного порядка на всей территории Сирии – в том числе с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе, заявил Владимир Путин.

Президент России подробно обсудил обострение в Сирии в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры стран договорились поддерживать контакты для поиска путей урегулирования.

Путин и Эрдоган высказались за укрепление взаимодействия - не только в двустороннем формате, но и в рамках Астанинского процесса. Президенты отметили важность плотной координации усилий России, Турции и Ирана для нормализации обстановки в Сирии.