Толпы митингующих собрались у здания парламента в Сеуле

Толпы митингующих собрались у здания парламента Южной Кореи. Жители Сеула пришли сюда после решения депутатов отменить военное положение, введенное ранее решением президента Юн Сок Еля.

По данным РИА Новости, обстановка на площади в Сеуле в целом спокойная, присутствуют патрули полиции и съемочные группы телеканалов. Активисты с флагами партий и профсоюзов выкрикивают призывы к президенту уйти в отставку.

Юн Сок Ель ранее объявил о введении военного положения. Президент утверждал, что это необходимо "для вычистки сторонников КНДР и удержания либерального конституционного строя". Также он заявил, что попытки импичмента угрожают параличом власти. Однако парламент проголосовал за отмену военного положения.