Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее

Ситуация в Южной Корее в связи с введением военного положения тревожная. Так отреагировали на известия из Сеула в Москве. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно наблюдают за развитием событий, передает "Интерфакс".

Реакция на события в Южной Корее поступила и из ООН. Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик сообщил, что организация с обеспокоенностью следит за ситуацией, сложившейся в Сеуле.

По последним данным, южнокорейские военные покинули здание парламента в Сеуле. Депутаты тем временем приняли резолюцию, отменяющую военное положение в стране. Оппозиция подчеркнула: если президент не подчинится резолюции и не отменит введенный им режим, он будет считаться преступником.